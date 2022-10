Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques a signé un protocole de coopération entre le réseau France services et la Banque de France, a-t-il annoncé dans un communiqué le 17 octobre 2022. Ce nouveau partenariat illustre la volonté du gouvernement de renforcer les services publics dans les territoires délaissés en la matière, en particulier les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville. Les services de la Banque de France, qui vient s’ajouter aux neuf partenaires du dispositif France services, vont être expérimentés dans huit départements pilotes.