Archives ouvertes : le Cines assure désormais l'archivage à long terme de Hal

L'archive ouverte pluridisciplinaire Hal (hyper articles en ligne, hal.archives-ouvertes.fr) bénéficie désormais d'un archivage à long terme au Cines (Centre informatique national de l'enseignement supérieur), indique dans un communiqué daté de lundi 17 mai 2010 le CCSD (Centre pour la communication scientifique directe) du CNRS , qui a assuré le développement de ce projet. L'archivage à long terme permet « de s'assurer en permanence que les contenus numériques restent lisibles au cours du temps afin d'éviter le risque majeur d'une perte irréversible des données ». Plus précisément, est garanti un suivi de chaque format de publication, par exemple le PDF, « afin de reconvertir, le cas échéant, les documents dont la version de ce format est devenue obsolète ». Le long terme désigne des périodes de 30 ans et plus.