Yann Bessette, précédemment chef de la BRI de Versailles, a pris la responsabilité du département sécurité et sûreté du groupe TF1, lundi 17 octobre 2022. Il aura pour mission de définir et mettre en place "une nouvelle organisation de la sécurité" et de "construire une feuille de route" intégrant les différents enjeux et risques, précise le groupe de médias à AEF info. Yann Bessette succède à Kéléfa Kamano, qui a rejoint une autre entité du groupe Bouygues, principal actionnaire de TF1.