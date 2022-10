Afin de permettre de "garantir aux Français un accès aux soins non programmés en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins", un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 crée un principe de "responsabilité collective". Et "élargit le vivier" des soignants mobilisables aux infirmiers, sages-femmes et dentistes.