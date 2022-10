"Nous prolongerons les financements des cités éducatives jusqu’en 2027", annonce Olivier Klein, ministre chargé de la Ville, le 13 octobre 2022, lors de la clôture des rencontres thématiques des cités éducatives. Le ministre, qui souhaite "améliorer le pilotage et l’ancrage dans les territoires" des cités éducatives, liste des points d’amélioration pour ces dispositifs : une gouvernance plus partagée et une meilleure continuité éducative.