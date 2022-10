"17 % de la population française maîtrise difficilement les usages du numérique", rappelle le think tank Sens du service public dans une note publiée début octobre 2022. Afin de remédier à la rupture numérique causée par la dématérialisation des services publics, il soumet 35 propositions au gouvernement, reprenant notamment les travaux de la Défenseure des droits. Le groupe souhaite réaliser un bilan "objectif et sincère sur la dématérialisation" et favoriser la co-construction afin de garantir l’inclusion de tous les usagers.