Le nouveau projet académique de Lille, publié vendredi 21 octobre 2022, promeut "l’excellence inclusive". "Cette expression a surpris certains", reconnaît Valérie Cabuil, rectrice, lors d’un entretien avec AEF info. "L’excellence, c’est ce que nous souhaitons pour nos élèves, non pas pour nourrir une compétition mais comme un objectif personnel. […] Le terme d’inclusion doit quant à lui s’entendre au sens anglo-saxon du terme. Chacun doit pouvoir aller le plus loin possible", développe-t-elle. Ce document n’est pas "descendant", assure la rectrice, qui défend un "nouveau mode de pilotage" davantage tourné vers les territoires. "Ce projet académique arrive au moment où au niveau national est initiée une nouvelle démarche favorisant les projets issus des établissements et écoles. Cela peut paraître déstabilisant mais en fait nous sommes déjà dans cette philosophie", relève-t-elle.