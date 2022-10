Le conseil de la Cnam a adopté le 13 octobre 2022 (1) des propositions d’orientations pour la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG) 2023-2027 qui engagera l’État et l’assurance maladie pour cinq ans. Au regard de la progression des déserts médicaux "fragilisant le pacte social autour du risque maladie", du poids de maladies chroniques et des inégalités sociales de santé, la Cnam souhaite agir avec détermination pour faire de l’accès à la prévention une "priorité de santé publique tout particulièrement pour les personnes les plus éloignées du système de santé".