ADMINISTRATION CENTRALE. Thomas Lepage, administrateur de l’État, est nommé sous-directeur du pilotage et du dialogue de gestion au sein du service de l’action administrative et des moyens du secrétariat général à l’administration centrale des MENJ, MESR, et MSJOP, à compter du 20 octobre 2022 pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. DGESIP. Délégation de signature est donnée à :Katia Siri, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement...