Un projet de décret, présenté pour information en comité technique des DDI le 13 octobre 2022 prévoit de modifier le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation du ministère de l’Intérieur, chargé de l’évaluation des hauts fonctionnaires et des préfets et sous-préfets. L’objectif est de transformer cette instance en comité ministériel d’évaluation prévue par le décret d’avril 2022 relatif à l’évaluation des cadres supérieurs de l’État.