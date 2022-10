L’université catholique de Lille organise du 26 au 30 octobre 2022 la "biennale Ecoposs" : 200 conférences, expositions, débats, ateliers et spectacles "pour imaginer la société de demain". "Notre ADN, c’est d’être engagés dans notre écosystème, notre territoire, notre société", revendique Patrick Scauflaire, président-recteur. "Cela se manifeste à travers notre quartier Humanicité, notre engagement sur la transition écologique, nos démonstrateurs sur l’usine du futur ou l’agriculture de demain et désormais cet événement marqué par l’espérance. C’est un peu provocateur mais nous voulons oser l’éloge du futur". Pourquoi Ecoposs ? "Parce que ça ne veut rien dire et que ça veut tout dire", sourit Pierre Giorgini, président du conseil scientifique. "Cela fait penser à écologie, économie, co-élaboration, possible", illustre-t-il. La Catho espère attirer entre 2 000 et 2 500 participants.