Dans un communiqué publié le 13 octobre 2022, France urbaine, association qui regroupe grandes villes, métropoles et intercommunalités, appelle, dans le cadre de la création de France Travail, à la "définition d’une approche globale des parcours et des politiques de l’emploi". Avant d’avancer qu’au sein des territoires où le marché de l’emploi est tendu, l’expérience a déjà démontré que l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi requiert un accompagnement pluridisciplinaire. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, semble partager cette observation, selon ses déclarations devant les représentants de l’UNML le 14 octobre (lire sur AEF info). Les contours de cette réforme du service public de l’emploi doivent être dessinés par les acteurs jusque mi-décembre, répartis dans dix groupes de travail. Parallèlement, les 10 territoires retenus dans le cadre de l’expérimentation des nouvelles modalités de suivi des allocataires du RSA, qui conditionneront le versement du revenu à la réalisation d’heures d’activité, doivent aussi être choisis cet automne.