Les organisations représentatives des plateformes numériques de VTC et de leurs travailleurs se retrouvent mardi 18 octobre 2022 pour une toute première séance de négociation sociale. L’aboutissement d’un long processus législatif et réglementaire qui a permis de définir l’ensemble des règles qui régiront un dialogue social inédit, entre les plateformes de mobilité et des travailleurs indépendants. Au programme de ces premiers échanges : lesrevenus d’activité, les conditions de travail ou encore la formationprofessionnelle.