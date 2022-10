Examiné et adopté vendredi 14 octobre, un amendement déposé par le député Mathieu Lefèvre (Renaissance, Val-de-Marne) fait passer le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde de l’enfant de moins de 6 ans de 2 300 à 3 500 euros par enfant à charge. En cas de garde alternée, le crédit d’impôt est partagé entre ses parents, prévoit l’amendement. "C’est plus de pouvoir d’achat pour les Français qui travaillent, une meilleure lutte contre le travail au noir et un coup de pouce pour l’emploi !", s’est félicité Mathieu Lefèvre sur Twitter dans la foulée. Concernant le financement de la mesure, l’amendement prévoit que "la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs".