L’université de Princeton aux États-Unis annonce, jeudi 29 septembre 2022, une liste de 90 entreprises liées aux combustibles fossiles, dont ExxonMobil, Syncrude et TotalEnergies, dans lesquelles elle renonce à investir et dont elle refuse désormais les dons et subventions, notamment pour le financement de ses activités de recherche. L’université annonce en contrepartie la création d’un nouveau fonds pour soutenir la recherche sur les énergies. Les critères utilisés pour déterminer cette liste reposent sur les recommandations formulées par un groupe d’experts de l’université.