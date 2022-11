Certains très bons étudiants de BUT 2 pourraient candidater en 1re année d’écoles d’ingénieurs. C’est l’un des scénarios retenus par l’Adiut et la Cdefi, selon son président Jacques Fayolle, le 14 octobre 2022. "Il s’agit de passerelles, pas d’autoroutes : nous n’avons pas vocation à organiser des flux massifs de sortie après le BUT 2 mais bien à finir le cursus, en particulier dans un contexte où l’apprentissage se développe", précise à AEF info Martial Martin, président de l’Adiut. Les passerelles entre le BUT et les diplômes d’ingénieurs avaient suscité des tensions en mai 2021.