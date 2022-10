L’Eipi, l’École Inserm-Pfizer Innovation, dispositif de formation dédié à la recherche en biologie-santé à destination des écoles d’ingénieurs, est présenté lors d’un événement le 17 octobre 2022 à l’IGBMC Strasbourg. Née en 2020, l’Eipi s’articule autour du financement de contrats doctoraux (trois par an sur trois ans) et d’une université d’été, à laquelle peuvent candidater des élèves de 1re et 2e année d’école d’ingénieurs. "Cette École est une réelle innovation […] qui fait entrer des ingénieurs dans les laboratoires de l’Inserm", salue Gilles Bloch, PDG de l’Inserm.