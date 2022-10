"Pour la première fois dans l’écosystème universitaire français, un parcours de formation et de certification PIX entièrement en ligne et éligible au CPF a été déployé à l’occasion d’une initiative partenariale entre CY Cergy Paris université et France université numérique", indique FUN sur son site internet le 13 octobre 2022. Une première session expérimentale de formation a été déployée fin avril 2022 pour 22 personnes, avec des examens de certification réalisés entièrement à distance mi-juillet, "sous le contrôle des deux référents PIX de CY Cergy Paris université et de l’équipe technique de FUN". "Ce prototype ayant remporté toute satisfaction, la réflexion porte aujourd’hui sur un éventuel passage à l’échelle du dispositif, qui pourrait inclure d’autres établissements membres de FUN".