EDF reporte le démarrage de cinq réacteurs du fait d’un mouvement social

EDF a annoncé le 15 octobre 2022 le report de quelques semaines du redémarrage de cinq réacteurs nucléaires, à Cattenom 1, Cruas 2 et 3, Saint-Alban 2 et Tricastin 3, par rapport au calendrier annoncé par EDF mi-septembre. Ils devraient recommencer à fonctionner courant novembre. Ces reports sont "globalement en lien avec le mouvement social" qui affecte l’entreprise depuis la fin du mois de septembre, en parallèle de la négociation des accords de branche des IEG. "Ils ne remettent pas en cause la disponibilité des centrales nucléaires cet hiver", selon l’entreprise, qui s’était engagée à faire fonctionner 40 réacteurs dans les prochaines semaines et 45 en janvier 2023. À la date du 17 octobre, dix sites connaissent par ailleurs un mouvement de grève, à la veille d’un mouvement national d’appel à la grève pour des revendications salariales.