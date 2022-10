L’université de Lille voudrait engager "un plan sur dix ans pour repenser et rénover plusieurs de [ses] campus". Constatant les "difficultés de l’État" à financer des travaux de cette ampleur, l’établissement propose de "mobiliser 100 millions d’euros du fonds non consomptible", alloué lors de la confirmation du label isite en mars 2022. Son président, Régis Bordet, formule cette piste "audacieuse" dans une lettre adressée le 10 octobre 2022 à la ministre Sylvie Retailleau, et dont AEF info a eu copie. Cette démarche est soutenue par le Codir et le CA de l’université.