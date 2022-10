Pour la première fois, une banque est visée dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance. Notre Affaire à tous et une association brésilienne ont annoncé le 17 octobre 2022 mettre en demeure BNP Paribas, l'accusant de participer à la déforestation illégale, au travail forcé et à l'accaparement de territoires autochtones au Brésil, via son financement de Marfrig, producteur de viande bovine. De son côté, la banque indique avoir renforcé ses critères de financement dans ce secteur et ne fournir des financements qu’aux producteurs et aux négociants dotés d'une stratégie déforestation zéro d'ici à 2025.