Grand Paris aménagement dévoile son référencement des opérateurs immobiliers

Quelques jours après avoir fêté ses soixante ans (lire sur AEF info), Grand Paris aménagement a dévoilé ce lundi 17 octobre les résultats de son appel à manifestation d’intérêts, lancé il y a un an, en vue de référencer les opérateurs immobiliers. Les promoteurs et bailleurs sociaux qui avaient candidaté sont référencés selon 16 catégories, allant de la ville productive à la qualité du logement en passant par les performances environnementales. L’aménageur retient notamment de son analyse que les opérateurs maîtrisent "mal ou très mal" le thème de l’artificialisation et de la biodiversité.