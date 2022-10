Un an après s’être fixé comme objectif de baisser de 40 % ses émissions de CO2 d’ici à 2030, le secteur des travaux public fait un premier point d’étape. Si la fédération qui réunit plus de 8 000 entreprises explique s’être engagée pour diminuer ses émissions directes, elle déplore le manque de financement pour diminuer son impact sur les scopes 2 et 3.