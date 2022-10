Dotée d’une "très bonne dynamique académique" et d’un plan de développement et de croissance "ambitieux" tout en étant "consciente du besoin de diversifier ses ressources", Kedge Business school dispose de nombreux "atouts", estime le HCERES dans son rapport d’évaluation d’octobre 2022. Il conseille à l’établissement de "consolider" sa marque et de structurer sa stratégie internationale. Par ailleurs, le comité estime que "certains objectifs sont peu réalistes" quand "d’autres font l’objet d’un suivi insuffisant". Enfin, il constate un manque de partenariats au niveau territorial.