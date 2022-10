La ville de Rennes et Rennes Métropole ont annoncé le 4 octobre 2022 un plan de sobriété énergétique, qui prévoit notamment de chauffer les bureaux et bâtiments municipaux et métropolitains à 18°C cet hiver. Les fermetures supplémentaires de piscines, de centres de loisirs et d’une patinoire n’engendreront pas de réorganisations du travail des agents. "La mesure qui impactera le plus les agents est la baisse du chauffage", estime Johan Theuret, directeur général adjoint chargé du pôle ressources à la ville de Rennes, le 14 octobre 2022, lors d’un entretien avec AEF info.