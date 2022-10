Le plan en faveur de la santé au travail dans la fonction publique de mars 2022 comporte cinq axes, 36 mesures et 58 actions, rappelle la DGAFP, dans un document envoyé en amont d’un groupe de travail sur sa mise en œuvre, le 12 octobre 2022. Le plan vise en outre à "renforcer la gouvernance entre les trois versants de la fonction publique en matière de santé au travail grâce notamment à une instance de pilotage : la FS4, associant représentants des agents et des employeurs des trois versants". La réunion a été l’occasion pour ces derniers de définir un calendrier et une méthode de travail. Un prochain groupe de travail se tiendra le 10 novembre. Deux sujets sont prévus à l’ordre du jour : la présentation d’un "guide relatif aux espaces de discussion sur le travail" et d’un "référentiel visant à favoriser la signature d’accords et de chartes sur la QVCT".