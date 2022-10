L’index de l’égalité professionnelle est "utile mais imparfait", résume le Céreq, dans une étude publiée en octobre 2022. L’outil, mis en place en 2019, "semble permettre davantage de transparence salariale". Cependant, "sa mise en œuvre dans les entreprises révèle une réalité plus contrastée". L’analyse du Céreq repose sur une enquête réalisée un an après la publication des premiers résultats auprès de 39 entreprises de différentes tailles et secteurs d’activité.