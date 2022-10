Plusieurs députés de l’opposition se mobilisent aux côtés des associations pour que la fermeture de 14 000 places d’hébergement soit effacée du PLF 2023. Lors d’une conférence de presse organisée à l’Assemblée nationale par le député LFI Rodrigo Arenas, des mamans et des mineurs isolés ont témoigné de leur détresse. De son côté, la Dihal indique que la relance du plan logement d’abord est prévue pour janvier 2023 et s’inspirera des travaux menés avec les associations entre novembre 2021 et mars 2022 sur la programmation des besoins et le logement accompagné.