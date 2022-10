Le tribunal administratif de Rennes, saisi par FO et la CGT, suspend le 15 octobre 2022 l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a réquisitionné un tiers du personnel d’une société de laboratoires rennaise, à la demande de la société et à l’annonce d’un appel à la grève. Il considère que faute de justifier d’un risque d’atteinte grave et immédiate au fonctionnement du dispositif sanitaire dans l’agglomération, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.