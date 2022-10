Même si "c’est une solution à laquelle la présidence aurait préféré ne pas avoir recours", Nathalie Dompnier, présidente de Lyon-II a demandé le concours de la force publique pour évacuer les locaux occupés, samedi 15 octobre 2022. La présidence était occupée depuis le 10 octobre par quelques militants de l’Unef et du "collectif des sans-facs" qui demandaient l’inscription d’étudiants encore sans affectation et l’exonération des droits d’inscription pour des étudiants hors UE. L’université précise avoir "fait tout son possible, depuis une semaine, pour dialoguer et amener le collectif à partir de lui-même, malheureusement sans succès […] Les huit dossiers encore soutenus correspondent à des situations où les candidats n’ont pas accepté les propositions faites ou n’ayant pas candidaté à Lyon-II. L’université n’est pas en mesure de leur proposer d’inscription dans la filière de leur choix."