Contrôle par échantillonnage : l’Urssaf informe l’employeur du résultat des vérifications effectuées sur chaque individu

Le respect du contradictoire lors de la mise en œuvre d’un contrôle Urssaf au moyen de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation exige que l’employeur soit associé et puisse faire valoir utilement ses observations à chacune des phases de la procédure. Est irrégulière la procédure qui n’a pas constaté que la société a été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives, décide la Cour de cassation le 22 février 2022.