L’aménageur bicéphale de Toulouse métropole, la SEM Oppidea et la SPL Europolia, mène, sur l’agglomération toulousaine, une mission délicate : produire suffisamment de logements en secteurs aménagés pour accueillir les 12 000 à 15 000 nouveaux habitants qui s’y installent chaque année, tout en produisant la ville de la proximité et de la convivialité. Illustration avec deux opérations emblématiques portées par l’aménageur : Grand Matabiau - Quai d’Oc et La Cartoucherie. Dans le même temps, l’aménageur songe à renouveler ses pratiques de cessions foncières.