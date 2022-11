Chercheuse au Centre de recherches internationales de Sciences Po, Carola Kloeck est spécialiste de la distribution et des usages des financements dédiés à l’adaptation à l’échelle locale. À l’approche de la COP 27, dont les enjeux se concentreront autour du financement de l’adaptation et des pertes et préjudices, dans un contexte géopolitique tendu, qui va "compliquer" la mobilisation des financements, elle revient sur les difficultés d’accès aux financements, notamment pour les États insulaires. Carola Kloeck soutient une réforme des règles financières actuelles appelant, pour plus d’efficacité, à une évaluation sur le long terme des projets financés.