MEN et syndicats se réunissent le 19 octobre 2022 dans le cadre de la concertation sur la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale. Invité du Grand Jury de RTL, Le Figaro et LCI le 16 octobre, Pap Ndiaye précise que la moyenne d’une hausse de 10 % de la rémunération des enseignants, promise par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, concernera "les 20 à 25 premières années de carrière". Les professeurs en fin de carrière pourront, eux, bénéficier d’un "passage facilité à la hors classe et à la classe exceptionnelle". Le ministre ajoute que l’augmentation "pourra avoisiner les 14 % pour les 5, 6 premières années de carrière" voire 24 % si on ajoute les 10 % liés au pacte. À ce propos, Pap Ndiaye explique que la participation des enseignants à la surveillance des moments de pause, notamment pour améliorer le climat scolaire, est en réflexion (lire sur AEF info).