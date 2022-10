Le décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022, paru au Journal officiel du vendredi 14 octobre, réaffirme le principe de l'interdiction des projets de construction et d’extension des surfaces commerciales, prévue par les articles 215 et 216 de la loi Climat et résilience. Mais il définit également les exceptions possibles, des projets compris dans une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville aux opérations engendrant une compensation dans une zone de renaturation.