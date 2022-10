Dans son dernier rapport publié le 13 octobre 2022, la Fédération hospitalière de France présente ses 20 propositions de sobriété énergétique pour les établissements sanitaires et médico-sociaux publics, une contribution remise aux ministères concernés. Dans un contexte de crise énergétique et écologique, il s’agit d’accompagner les hôpitaux et les Ehpad vers des modes de fonctionnement et de gouvernance plus durables afin de faire face à court et à long termes à l’augmentation des coûts de l’énergie.