Climat scolaire : 6,4 % des personnels de direction ont « une vision négative » contre 30 % des enseignants

« Les personnels de direction (Perdir) ont une vision nettement plus positive que les enseignants » du climat scolaire, indique la première « Enquête de victimation et climat scolaire auprès des personnels du second degré » réalisée par la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Les résultats obtenus auprès de plus de 18 000 répondants sont présentés par Éric Debarbieux, le délégué, et Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, lors d'une conférence de presse le 26 février 2012 au cours de laquelle de nouvelles mesures concernant la « gestion de crise » ont été présentées (AEF n°194911). « Seuls 6,4 % des Perdir déclarent avoir une vision négative versus 30 % des enseignants et 40,7 % des enseignants dans des classes spécialisées. » « Les personnels de direction et les CPE sont beaucoup plus optimistes à estimer la discipline 'bien appliquée' dans les établissements » : 86,5 % des Perdir contre 51,8 % des enseignants.