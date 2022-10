"Nous assumons cet objectif de 100 % de véhicules électriques en 2035. Il est nécessaire pour tenir nos objectifs climatiques et est une opportunité pour réindustrialiser notre pays", indique Emmanuel Macron, dans un entretien aux Échos, paru lundi 17 octobre, jour de l’ouverture du Mondial de l’auto, événement auquel le président de la République s’est rendu. Pour y parvenir, le gouvernement va rehausser "le bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes", et étendre, à partir de janvier 2023, le bouclier tarifaire aux bornes de recharge électrique.