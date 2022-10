PERSONNELS ADMINISTRATIFS. Cinq arrêtés autorisent au titre de l’année 2023 l’ouverture :d’un examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’État dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;d’un concours interne pour le recrutement d’attachés d’administration de l’État pour les services et établissements publics relevant des ministres...