La présidente de la fédération France Assureurs revient pour AEF info sur la création en fin de semaine dernière d’un nouveau ''comité de dialogue'' entre les organismes complémentaires et les pouvoirs publics (lire sur AEF info). Saluant l’impulsion d’une nouvelle dynamique, Florence Lustman souligne qu’il s’agit aussi d’un signe du changement du regard porté par les autorités sur les assureurs, ce qui ouvre aussi la perspective d’un dialogue plus approfondi sur certains sujets, tels que les données de santé. La présidente de France Assureurs confirme aussi que c’est par le biais de ce comité que sera discutée dans les prochains jours la question d’un transfert de charges de l’AMO vers l’AMC. À ce sujet, Florence Lustman met en garde contre le risque de ''saupoudrage'' et souligne que la question de la visibilité des financements reste un enjeu central pour les assureurs santé.