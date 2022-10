Loyers en Corse. La valeur de l’indice de référence des loyers au troisième trimestre de 2022, applicable sur l’ensemble du territoire national exceptées la Corse et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (régions et départements d’outre-mer), est 136,27, selon un avis publié au JO du 15 octobre. Index BTP. L’avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l’indice...