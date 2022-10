POLITIQUE DE L’EMPLOI TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES. Un arrêté du 21 septembre 2022 a pour objet de créer le traitement de données à caractère personnel dénommé "Champollion". Il "a pour finalité de structurer et de mettre à disposition des administrations relevant du champ du travail, de l’emploi et de l’insertion, des données pour l’accomplissement de leurs missions". Ce traitement vise à "améliorer la circulation et l’exploitation des données en vue de :"simplifier...