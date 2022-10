À l’occasion des Assises des Départements de France qui ont eu lieu à Agen du 12 au 14 octobre, 2022 Élisabeth Borne, Première ministre, et François Sauvadet, président de l’Assemblée des Départements de France, ont ensemble défini un programme de travail, annoncent-ils dans un communiqué commun. Dans ce cadre, compte tenu de la spécificité des dépenses engagées par les départements au titre de la solidarité, un travail prospectif sera entrepris afin d’identifier la dynamique de leurs recettes et de leurs dépenses et préserver leurs marges de manœuvre.