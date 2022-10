L’école supérieure des agricultures, Eespig ancré à Angers depuis 1898, inaugure, le 14 octobre 2022, son campus de Saint-Quentin-en-Yvelines qui doit accueillir entre 200 et 250 étudiants d'ici 2025. Cette implantation veut être une réponse à la perte de candidats franciliens qui, à l’issue de la sélection, "ne passent pas le cap d’aller à Angers", mais a aussi pour objectif d’augmenter le "rayonnement national et international" de l’établissement. Le site choisi est proche d’AgroParisTech, de l’Inrae et donc de l’université Paris-Saclay, écosystème dans lequel l’ESA compte bien "s’insérer".