Selon le baromètre Apprentis d’Auteuil - OpinionWay réalisé en août 2022 à partir d’échantillons représentatifs de jeunes de 15 à 21 ans et de parents, 77 % des jeunes déclarent avoir été victimes de violences à l’école, de la part d’adultes et/ou de jeunes. 64 % ont subi des violences verbales, 44 % des violences psychologiques (harcèlement moral, cyberharcèlement, sexisme, racisme…) et 38 % des violences physiques. 3/4 estiment que l’école est un lieu propice à l’expression des violences, 29 % ne sentent pas en sécurité. 71 % des jeunes disent avoir subi des violences au collège, 26 % au lycée et 30 % en élémentaire. Les jeunes indiquent ne pas sentir "assez compris et écoutés". La fondation préconise "une prévention accrue et une vigilance dès le plus jeune âge". Les jeunes et les parents souhaitent "des sanctions plus sévères et la sensibilisation des élèves et des parents".