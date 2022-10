Le bailleur social Habitats de Haute Alsace, qui intervient surtout dans des zones périurbaines et rurales, expérimente une première opération en conception-réalisation, afin de massifier ses opérations de rénovation en regroupant plusieurs chantiers. La réhabilitation de six immeubles regroupant 112 logements doit les hisser à un niveau de performance énergétique BBC Effinergie rénovation, contre des étiquettes E et F actuellement. La livraison est attendue à l’automne 2023. Cette opération représente un investissement de 7,8 millions d’euros.