En décembre 2021, 95 % des diplômés 2019 de licence professionnelle et 93 % de ceux de master (hors enseignement) - ayant fait le choix de la vie active et non de la poursuite ou reprise d’études - sont en emploi soit, dans les deux cas, 3 points de plus que les diplômés de la promotion 2018, selon deux notes Flash du Sies publiées le 6 octobre 2022. Toujours dans les 30 moins suivants le diplôme, les taux de poursuite ou reprise d’études sont globalement stables (41 % et 36 %) montre aussi l’enquête annuelle du ministère. Des disparités existent selon les disciplines et le mode de formation.