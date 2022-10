Un tiers des étudiants inscrits en formation initiale au cours de l’année 2020-2021 ont réalisé un stage, un taux stable par rapport à l’avant crise du Covid, d’après une note du Sies du 12 octobre 2022. Les taux varient selon le cursus et le niveau d’étude. "Près des trois-quarts des stages ont lieu dans la région d’étude des étudiants", indique la note, qui pointe que 51 % des stages durent deux mois ou plus. Un stage de plus de deux mois ouvre le droit à une gratification, mais elle n’a concerné que 42 % des étudiants, ce qui laisse penser qu’un grand nombre de stages dure deux mois pile.