La remise le 13 octobre 2022 aux ministres d’un texte commun de propositions des ordres professionnels de santé sur "l’amélioration de l’accès aux soins grâce à l’interprofessionnalité" appelle des décisions rapides du gouvernement, pour l’Ordre national infirmier. Le CNOI demande au gouvernement à "clarifier au plus vite le calendrier et les objectifs". Pour sa part, il propose une entrée en vigueur des premiers transferts effectifs de compétences à la mi-janvier et la mise à disposition des patients d’un "périmètre lisible et précis" d’intervention des différents professionnels de santé.