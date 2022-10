Deux associations ukrainienne et française, Razom We Stand et Darwin Climax Coalitions, annoncent vendredi 14 octobre 2022 avoir déposé une plainte contre TotalEnergies pour "complicité de crimes de guerre" dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Elles reprennent les accusations de Global Witness publiées en août dans un article du Monde intitulé "Comment le gaz de TotalEnergies sert de carburant aux avions de combat russes en Ukraine". TotalEnergies, qui "réfute catégoriquement" ces allégations, qualifie ces nouvelles accusations d'"outrancières et diffamatoires".